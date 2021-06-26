Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal'a 18 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına yönelik gönderme! "Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlardır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." ifadelerini kullanarak muhalefetin 18 yaş ve üstünün aşılanmasına yönelik geçmiş dönemlerdeki eleştirilerine yanıt verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa" ifadelerini kullanmıştı.

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