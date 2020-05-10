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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür

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10.05.2020
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evlerinde kalan ancak bugün dört saatliğine dışarı çıkma imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlara sabırları için teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evlerinde kalan ancak bugün dört saatliğine dışarı çıkma imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlara sabırları için teşekkürlerini sundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, dışarıda son günlerin en mutlu anları yaşandı. Kendilerine sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz." ifadesini kulandı.

Paylaşımında yer verdiği videoda da Koca, şunları kaydetti:

"Kıymetli büyüklerim. Bugün dört saatliğine bile olsa dışarıya çıkabilmiş olmanız bizleri çok mutlu etti. Bir bu kadar mutlu edici olansa evinize yine sağlıklı bir şekilde dönecek olmanızdır. Sokaklar, parklar, caddeler bugün sadece sizin. Virüs ülkemize girdikten sonra sağlığını gözetmekte en ısrarcı olduğumuz siz büyüklerimizsiniz. Sizden istirham ettik, evde bunca gün geçirdiniz. Minnettarım.

Bugün Anneler Günü. Evlat sahibi olmuş, evlat yetiştirmiş, çevresindeki çocuklara kendi evladı gibi davranmış bütün hanımefendilerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Her çocukla yeni umutlar kazanan dünya, güzelliklerini annelere borçludur. Değerli büyüklerim, sizi riskten koruyacak tedbirleri almak bizim görevimiz. Size düşen bir görev olmaz olur mu? Gençlere nasihat. En içten saygı ve selamlarımı sunuyorum."

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