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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüksek riskli 6 ili açıkladı! Vatandaşları uyardı

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Giriş: 07.12.2020 16:48
Güncelleme:07.12.2020 16:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yeni vaka oranlarının hızla yükseldiği 6 ili sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca 5 ilde yaşayan vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinde İzmir, Kastamonu, Samusun, Mersin, Hatay ve Adana'da yeni vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca verileri tek tek açıkladı. Paylaştığı mesajında; "ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 6 ildeki son verileride açıklayarak vatandaşları uyardı. "Son haftada ADANA'DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. HATAY'DA artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. MERSİN'DE artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. SAMSUN'DA artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. KASTAMONU'DA artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır." dedi.

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