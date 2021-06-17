Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salgının bitiş tarihi için bir kez daha yaz aylarını işaret etti

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından, aşılama takvimi ve tam normalleşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "devletimize güvenin." mesajı verdi. Salgının bitiş tarihi için bir kez daha yaz aylarını işaret etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.