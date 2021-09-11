11 Eylül 2021, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı. Vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.