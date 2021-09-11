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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.09.2021 14:07
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı. Vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
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