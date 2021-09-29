Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullar asla kapanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla birlikte özellikle 0-17 yaş aralığında vaka sayılarında artış görüldüğünü söyledi, "Ancak tedirgin olacak bir durum yok. Çünkü bu yoğun bakım oranlarında bir artışa neden olmadı" dedi. Bakan Koca, bir kez daha okulların kapanmayacağı mesajı verdi.