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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeledi! İşte koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih!

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Giriş: 25.10.2020 10:12
Güncelleme:25.10.2020 10:28
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Türkiye de salgınla mücadelede birbiri ardına önlemler almaya devam ediyor. Son dönemde koronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili Türkiye ve dünyada önemli çalışmalar yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını üretme çalışmalarının yanı sıra 5 milyon doz aşının da aralık ayında Çin'den Türkiye'ye geleceğini müjdeledi.
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