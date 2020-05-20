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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MFÖ'nün "maske tak" şarkısını paylaştı

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Giriş: 20.05.2020 22:05
Güncelleme:20.05.2020 22:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar, Fuat, Özkan üçlüsünün "Maske Tak" şarkısını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..."

MFÖ'nün maske tak şarkısını paylaştı
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