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21.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten kendisini nasıl koruyor? İşte o tedbirleri |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde olduğumuzdan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Bakan Koca, Türkiye’de koronavirüs vakası görülmeden önce başlattığı önlemleri katlayarak devam ettiriyor. Peki Türkiye'nin koronayla mücadelesinde en önde gelen isimlerden olan Bakan Koca, korona günlerinde işini nasıl yapıyor? Kendisini nasıl koruyor ve nasıl ayakta kalıyor? İşte Bakan Koca'nın o aldığı tedbirler...

Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberi şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronalı bu günlerde bir gününü nasıl geçirdiğiyle ilgili öğrendiklerimizin başında, gece-gündüz çalışma geliyor. Günde 4 saat uyuyor. Sadece uyumak için eve gidiyor. Evde özel bir çalışma düzeneği yok ama telefonu 24 saat açık, her an ulaşılabiliyor.

Fahrettin Koca, neredeyse tüm gününü bakanlıkta çalışma ekibiyle ve uzmanlarla toplantı yaparak geçiriyor. Korona önlemleri konusunda tüm ilgili bakanlarla temas halinde. Bununla da kalmıyor. Bilim Kurulu dışında olan ancak enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanlığıyla tanınan isimlerle de temas halinde. Aldıkları kararları paylaştığını ve teyit aldığını da biliyoruz.

Bireysel olarak korunmak için ne yaptığına gelince... Sürekli bitki çayı içiyor ve sıvı tüketiyor. Beslenmesine dikkat ediyor. En düzenli yaptığı önlem, ellerini yıkamak ve dezenfekte etmek. Kimseyle öpüşmüyor, tokalaşmıyor. Ayrıca bir metre kuralına, görüşmeleri dahil özen gösteriyor.

Bakan Bey, "Önce kuralı koyan uymalı" anlayışına inananlardan anlaşılan.

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