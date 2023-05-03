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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki törende açıklamalarda bulundu

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Giriş: 03.05.2023 14:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.
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