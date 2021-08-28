Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." ifadelerine yer verdi.