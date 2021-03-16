Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Bakan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" ifadelerini kullandı.

HAFTALIK VAKA SAYISI EN YÜKSEK OLAN İLLER

Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84, Ordu: 248,62, Kilis: 255,62 Balıkesir: 257,60

HAFTALIK VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Siirt: 2,11, Şırnak: 4,46, Hakkari: 7,84, Şanlıurfa: 15,41, Mardin: 17,32, Uşak: 19,22