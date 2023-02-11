11 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı 8 kez aradım ulaşamadım
Depremin en çok etkilediği illerin başında yer alan Hatay'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehre ilk geldiğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı 8 kez aradığını fakat ulaşamadığını söyledi. Bakan Koca, hasta transferinin en yoğun illerin Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olduğunu belirtip, "Sadece Hatay’dan Adana’ya gönderdiğimiz hasta sayısı 4200’e yükseldi. Ama giderek hasta transferi azalmış oldu." dedi.