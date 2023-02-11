Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı 8 kez aradım ulaşamadım

Depremin en çok etkilediği illerin başında yer alan Hatay'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehre ilk geldiğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı 8 kez aradığını fakat ulaşamadığını söyledi. Bakan Koca, hasta transferinin en yoğun illerin Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olduğunu belirtip, "Sadece Hatay’dan Adana’ya gönderdiğimiz hasta sayısı 4200’e yükseldi. Ama giderek hasta transferi azalmış oldu." dedi.