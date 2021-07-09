09 Temmuz 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu aşılamada yüzde 60'a ulaşıldı |18 yaş üstü 37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşı oldu
Pandemi de gündem artık aşılama oranı oldu. Sağlık Bakanı açıkladı.. 37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Aşılamada ne durumdayız? Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.