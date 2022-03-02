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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'değişiklik yapmanın zamanı geldi' diyerek duyurdu! Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nda! İşte alınması beklenen kararlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 17:00
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Saat 18.00'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Peki maskeler ne zaman çıkacak? HES Kodu uygulaması kalkıyor mu? İşte detaylar...
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