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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşılarının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

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Giriş: 24.03.2021 20:34
Güncelleme:24.03.2021 20:34
Bu aşı Türkiye'de ilk kez uygulanacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Son dakika haberine göre; Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak." açıklamasında bulundu.

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