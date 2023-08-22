22 Ağustos 2023, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Asla müsaade etmeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi!" başlıklı haberin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Replantasyonun 3. gününde hastanın fizik muayenesinde replante edilen parçanın canlı olduğu ve ameliyatın başarıyla geçtiği görülmüştür." ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca Çapa Tıp Fakültesi'nde yapıldığı iddia edilen cinsiyet değiştirme ameliyatları ile ilgili olarak ise "Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz” diye konuştu. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.