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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesindeki çalışanları paylaştı: Hiçbir köy uzakta değil çünkü biz oradayız

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Giriş: 21.02.2023 17:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaşarak, "Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesindeki çalışanları paylaştı: Hiçbir köy uzakta değil çünkü biz oradayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesindeki çalışanları paylaştı: Hiçbir köy uzakta değil çünkü biz oradayız
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