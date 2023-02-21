21 Şubat 2023, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesindeki çalışanları paylaştı: Hiçbir köy uzakta değil çünkü biz oradayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaşarak, "Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" dedi.