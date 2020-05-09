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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.689! Toplam Vaka 135.569! /A Haber

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09.05.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.689! Toplam Vaka 135.569! /A Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.689! Toplam Vaka 135.569! /A Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında 8 Mayıs'ın verilerini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında son durumu Twitter hesabından açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüsteki son rakamları.. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber
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