Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin en güncel risk haritasını açıkladı! 'Salgının artış hızı düşüyor' (10-16 Nisan 2021) | İstanbul'da son durum nasıl? İşte yanıtı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin haftalık 10-16 Nisan 2021) en güncel risk haritasını açıkladı. Çanakkale ve İstanbul en riskli ilk iki il arasında yer aldı. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzeriden ise bu tablo sonrası umut verici bir mesaj yayımladı. Mesajında "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

İstanbul, Çanakkale ve Yalova'da çok büyük artış var.

"SALGININ ARTIŞ HIZI DÜŞMEYE BAŞLADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarının olduğu haritayı paylaşarak, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı" dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından vaka sayılarının 100 bin nüfusa karşılık gelen insidans haritasını paylaştı. Kısıtlama ve tedbirlerin artış hızını düşürmeye başladığını belirten Koca, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" ifadelerine yer verdi.

İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım. pic.twitter.com/AhqWBTmVd0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2021



AÇIKLANAN HAFTALIK VERİLERE GÖRE EN ÇOK ARTIŞ VE AZALIŞ GÖSTEREN İLLER...

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.