06 Temmuz 2021, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''8 milyona yakın aşımız var''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ‘’Delta plus varyantı 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan birisi İstanbul'da... Bu kişiler aşılı değil birbiriyle temaslı kişiler değil. 8 milyona yakın aşımız var. Perşembe günü 1,5 milyon, Temmuz'da 26 milyon doz aşı gelecek.’’ dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.