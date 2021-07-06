Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''8 milyona yakın aşımız var''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ‘’Delta plus varyantı 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan birisi İstanbul'da... Bu kişiler aşılı değil birbiriyle temaslı kişiler değil. 8 milyona yakın aşımız var. Perşembe günü 1,5 milyon, Temmuz'da 26 milyon doz aşı gelecek.’’ dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.