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Sağanak yağmurda asfalt attılar!

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Giriş: 09.06.2022 18:48
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği öğrenildi. İşçiler, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı dökme talimatı aldı.
Sağanak yağmurda asfalt attılar!
Sağanak yağmurda asfalt attılar!
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