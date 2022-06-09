09 Haziran 2022, Perşembe
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Sağanak yağmurda asfalt attılar!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği öğrenildi. İşçiler, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı dökme talimatı aldı.