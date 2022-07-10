Sağanak sonrası İstanbul’da ev ve iş yerlerini su bastı! Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ne adım atılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı dinledik. Bir daha buraya su basmaması için neler yapılabilir bunları karşılıklı projelerle bakacağız. Evleri ve iş yerleri bu basan vatandaşlar yalnız kalmayacaklar.” dedi.

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