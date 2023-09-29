29 Eylül 2023, Cuma
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Sağanak sonrası İstanbul! Yollarda biriken çamur, taş parçaları ve çöpler temizleniyor
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşandı. Vatandaşların yardımlarına ekipler koşarken araçlar yolda kaldı sürücüler zor anlar yaşadı. Dün yaşanan sağanak sonrası ortaya çıkan manzarayı A Haber ekipleri ekrana taşıdı. A Haber konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu lokasyon normalde ana arter İBB’nin bakması gerekiyor ancak dünden veri henüz onları göremedik. Kemal Şeker de ana arter bizim orası dün trafiğe kapandı. Yine dün akşam suyu temizlemek için gittik ve gereken çalışmaları yaptık. Biz burada işimizi yapıyoruz. Eğer İBB buraya gelirse ona da iş var." dedi.