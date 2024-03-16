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Safranbolu Safranı AB tescili aldı! Türkiye’den 20 ürün AB’den coğrafi işaret aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 11:04
Türk ürünlerine Avrupa Birliği coğrafi işareti yağıyor. Son olarak Safranbolu Safranı Avrupa Birliği tarafından korumalı coğrafi işaret ürünü olarak tescillendi.
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