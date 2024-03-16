Safranbolu Safranı AB tescili aldı! Türkiye’den 20 ürün AB’den coğrafi işaret aldı

Türk ürünlerine Avrupa Birliği coğrafi işareti yağıyor. Son olarak Safranbolu Safranı Avrupa Birliği tarafından korumalı coğrafi işaret ürünü olarak tescillendi.

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