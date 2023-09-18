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Safları sıklaştırın yavaş yavaş geliyorlar! İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: Eskişehir’de AK Parti ile ittifak yapabiliriz

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Giriş: 18.09.2023 23:12
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere aylar kala başlayan ittifak kavgası sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayıyla seçime gireceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından tarafların birbirine yönelik restleşmeleri sürerken, mayıs seçimlerinde “İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim” diyen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı televizyon programında yerel seçimlere yönelik bomba bir itirafta bulundu. CHP ile ittifak yapılmaması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, “Eskişehir’de AK Parti ile ittifak yapabiliriz” dedi.
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