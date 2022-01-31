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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Tetiği çeken Kadir Yasak yakalandı

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 09:13
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandı. Firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman ise aranıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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