Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Tetiği çeken Kadir Yasak yakalandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandı. Firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman ise aranıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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