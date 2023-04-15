15 Nisan 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sadullah Ergin topu CHP'ye attı
DEVA Partisi'ne ayrılan kontenjandan, CHP’nin seçim listesine giren Sadullah Ergin’le ilgili kriz devam ediyor. Krizin derinleşme sebebi, "FETÖ'nün Ergenekon ve balyoz gibi kumpaslarında parmağı olduğu" söylemlerine rağmen, Ankara Birinci Bölge'den aday gösterilmesi. CHP tabanından ciddi tepki var bu duruma. Ve daha da büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü Ergin, zaten tepkili olan tabanı, daha da kızdıracak bir açıklama yaptı. "Çankaya adaylığının kendi talepleri değil, CHP yönetimin inisiyatifi" olduğunu söyledi. Ve gelen çağrılara inat, adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını da.