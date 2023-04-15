Sadullah Ergin topu CHP’ye attı

DEVA Partisi'ne ayrılan kontenjandan, CHP’nin seçim listesine giren Sadullah Ergin’le ilgili kriz devam ediyor. Krizin derinleşme sebebi, "FETÖ'nün Ergenekon ve balyoz gibi kumpaslarında parmağı olduğu" söylemlerine rağmen, Ankara Birinci Bölge'den aday gösterilmesi. CHP tabanından ciddi tepki var bu duruma. Ve daha da büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü Ergin, zaten tepkili olan tabanı, daha da kızdıracak bir açıklama yaptı. "Çankaya adaylığının kendi talepleri değil, CHP yönetimin inisiyatifi" olduğunu söyledi. Ve gelen çağrılara inat, adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını da.