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Sadık Albayrak Ahmet Kekeç'i anlattı: Haysiyetli onurlu bir yazar idi

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Giriş: 14.11.2020 15:48
Güncelleme:14.11.2020 16:14
59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta kalem Ahmet Kekeç'i A Haber canlı yayınında anlatan Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Haysiyetli onurlu bir yazar idi. Yazıları da tam hedeften vuran bir üslupta idi. Edebiyat, sanat, hikaye hepsini biliyordu ve kalemini son derece kıvrak ama istikrarlı bir şekilde kullanan biriydi. Ben onu rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine de baş sağlığı diyorum." açıklamasını yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Yazıları ve fikirleriyle Türk basınında mümtaz bir yer edinen Kekeç'in vefatı sonrası, sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı. Devletin zirvesi, meslektaşları ve siyasetçiler, Kekeç'i anarak ailesine başsağlığı diledi.

"YAZILARI DA TAM HEDEFTEN VURAN BİR ÜSLUPTA İDİ"

Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, "Şoktayım. Çünkü ben ondan 20 yaş fazla yaşadım demektir. Yeni öğrendim. Ben 79 yaşındayım. O ise 59 yaşında. Onu rahmetle ve minnetle anıyorum.

Onunla en son görüştüğümde bıyıkları siyah sakalları beyazdı. Bunu niçin söylüyorum. Şimdi resmine bakıyorum bembeyaz. Çünkü o Beşiktaşlıydı ve takılırdım ben ona. Ya ne Beşiktaşlısın ki bıyıkların siyah sakalların beyazdı. O öyle bir adamdı.

Ahmet Kekeç kim ne derse desin. Beyin hücrelerini satarak geçinen bir insandı. Bunu tekrar ediyorum. Beyin hücrelerini satarak geçinen bir insandı.

Bizim köklü bir gazetelerimizde yazarken başka bir gazeteden ona teklif geldi. Abi napayım dedi. Hemen kabul et dedim. Niye senin çalıştığın gazete Müslüman da senin öteki dediğin gavur mu? dedim. O bakımdan dürüst bir gazeteciydi.

Son yıllarda ben şehri terk ettim. İnsanlardan uzak Allah'a yakın olmak için. Altı yedi yaşımdan sonra yaşadığım dünyayı yetmişimden sonra yaşamak için. Gazeteler bana her geldiğinde Ahmet Kekeç'in yazısını okur sağlık dua dileklerimi ulaştırırdım.

Haysiyetli onurlu bir yazar idi. Yazıları da tam hedeften vuran bir üslupta idi. Edebiyat, sanat, hikaye hepsini biliyordu ve kalemini son derece kıvrak ama istikrarlı bir şekilde kullanan biriydi. Ben onu rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine de baş sağlığı diyorum. Başka fazla söyleyecek bir sözüm yoktur. Şöyle söyleyeyim İslam camiasının dürüst evlatlarının başı sağolsun diyorum" dedi.

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