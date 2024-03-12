12 Mart 2024, Salı
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Sadece TL ile kule yapmamışlar, deste deste eurolarıda saymışlar!
İmamoğlu'nun 'kasası' diye söz edilen Fatih Keleş'in bavullar dolusu parayı paketleme anlarına ait görüntülere yenisi eklendi. Görüntülerde CHP’lilerin deste deste euro saydıkları da ortaya çıktı.