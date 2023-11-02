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Sadece 2 ay önce Gazze! Çocukların yüzleri gülüyor ve hepsi okullarına gidiyordu

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 11:15
Gazze 7 Ekim'den bu yana tam 27 gündür katil İsrail tarafından aralıksız bombalanıyor. Gazze halkı yıllardır abluka altındayken bile normal hayatlarına devam etmeye çalışıyorlardı. Bu görüntüler Gazze'de iki ay öncesine ait. Çocukların yüzü gülüyor, hepsi okullarına gidiyor... Şimdi o çocuklar öldü mü yoksa hayattalar mı bilinmiyor...
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