08 Haziran 2022, Çarşamba
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SADAT’tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava
Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat açtı. Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir" denildi.