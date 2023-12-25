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Sabiha Gökçen'e Türkiye'nin en büyük ikinci pistini Başkan Erdoğan açacak!

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Giriş: 25.12.2023 01:28
Eser ve hizmet siyaset anlayışıyla Türkiye'yi dünyada söz sahibi haline getiren Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışını yapacak. Açılışı yapılacak yeni pist mevcut pistten 540 metre daha uzun şekilde inşa edilirken, Türkiye'nin en büyük ikinci pisti özelliğini taşıyacak.
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