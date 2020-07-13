Sabiha Gökçen metrosunda sona doğru

Sabiha Gökçen Havalimanı’na metro ile ulaşım için çok az bir zaman kaldı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Kaynarca- Sabiha Gökçen metro hattı inşaatının detaylarını canlı yayında aktardı. Tamamlandıktan sonra Yenikapı - Sabiha Gökçen 62 dakika olurken Kadıköy - Sabiha Gökçen arası ise 42 dakika olacak. İnşaat çalışmasında tünellerin yapımı tamamlandı raylar döşeniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro ile ulaşım için çok az bir zaman kaldı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Kaynarca- Sabiha Gökçen metro hattı inşaatının detaylarını canlı yayında aktardı. Tamamlandıktan sonra Yenikapı - Sabiha Gökçen 62 dakika olurken Kadıköy - Sabiha Gökçen arası ise 42 dakika olacak. İnşaat çalışmasında tünellerin yapımı tamamlandı raylar döşeniyor.