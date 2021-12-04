Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon: 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.