04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon: 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon: 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2021 14:10
İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.
3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi
3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi
Güldal Akşit’e veda...
Güldal Akşit'e veda...
A Haber’de müjdeyi duyurdu! Dünyaya Türkiye damgası
A Haber'de müjdeyi duyurdu! Dünyaya Türkiye damgası
Canlı yayında adını koydu: Fırdöndü
Canlı yayında adını koydu: Fırdöndü
Güldal Akşit için TBMM’de tören
Güldal Akşit için TBMM'de tören
Zarova Köprüsü açılacak!
Zarova Köprüsü açılacak!
Tarihte ilk kez oldu!
Tarihte ilk kez oldu!
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe
Yunanlar FETÖ’cüyü kurtardı!
Yunanlar FETÖ’cüyü kurtardı!
Hatay kararının perde arkası!
"Hatay" kararının perde arkası!
Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül mü?
Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül mü?
Dev operasyon başladı!
Dev operasyon başladı!
Daha Fazla Video Göster