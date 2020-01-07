Sabiha Gökçen Havalimanı'da pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmalarında son durum

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Havalimanının saat 20'ye kadar uçuşlara kapatıldığı açıklandı.Uçağı kurtarma çalışmalarında son durum...

Olayın ardından havalimanı terminallerinden yoğunluk oluştu. THY, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.



Yolcuların mağdur olmaması için bu kararı alan şirket, ek seferlerle İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.



Planlanan ek seferler ise şu şekilde:



"TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul", TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul."

Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor. Saat 20'ye kadar havalimanı uçuşlara kapatıldı.