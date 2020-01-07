07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.01.2020

Sabiha Gökçen Havalimanı'da pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmalarında son durum

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Havalimanının saat 20'ye kadar uçuşlara kapatıldığı açıklandı.Uçağı kurtarma çalışmalarında son durum...

Olayın ardından havalimanı terminallerinden yoğunluk oluştu. THY, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için bu kararı alan şirket, ek seferlerle İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde:

"TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul", TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul."

Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor. Saat 20'ye kadar havalimanı uçuşlara kapatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmalarında son durum
Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmalarında son durum
KYK borçları tamamen siliniyor mu?
KYK borçları tamamen siliniyor mu?
Portakal'dan Mehmetçik için skandal 'işgal' ve 'sömürgeci' sözleri
Portakal'dan Mehmetçik için skandal 'işgal' ve 'sömürgeci' sözleri
CHP Kestel İlçe Başkanlığı Kongresi'nde ortalık karıştı
CHP Kestel İlçe Başkanlığı Kongresi'nde ortalık karıştı
Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı!
Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı!
Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı
Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı
Pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı
Pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı
ABD ve İran’ın askeri güç karşılaştırması
ABD ve İran’ın askeri güç karşılaştırması
Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi
Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi
Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır
"Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır"
Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı!
Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı!
İstanbul'da korku dolu anlar! Uçak pistten çıktı
İstanbul'da korku dolu anlar! Uçak pistten çıktı
Daha Fazla Video Göster