17 Mart 2022, Perşembe
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Şaban ayının 1. gecesi Berat gecesi: Tövbe ile günah yükünden kurtuluş
Mübarek üç aylardan Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban ayının 15'inci gecesini bu akşam idrak edeceğiz, Berat gecesi olarak adlandırılan bu özel gecede yine ellerimizi açıp bağışlanma dileyip, Yüce Yaradan'dan beratımızı isteyeceğiz. İslam dünyası için bu gecenin neden özel olduğunu ve Berat gecesini nasıl ihya etmemiz gerektiğini anlatan haberimizi getiriyoruz ekrana…