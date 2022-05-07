07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sabah yazarı Müderrisoğlu: Yüksek enflasyona bel bağladılar, gündemi zehirliyorlar

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Yüksek enflasyona bel bağladılar, gündemi zehirliyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 16:23
Türkiye'de şimdi yeni bir oyun sergileniyor. Bir yandan kur ataklarıyla finansal dengeler sarsılmaya çalışılıyor. Yeni ekonomi programı başarısız olacakmış imajı yaratılmaya çalışılıyor. Tüm bunların üstüne sığınmacılar üzerinden algı operasyonları yapılıyor. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu sosyo-ekonomik şartlar ve provokatörler üzerinden yapılan hesapları deşifre etti ve kurgulanmış sürecin aşamalarını anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sığınmacılar üzerinden algı operasyonu!
Sığınmacılar üzerinden algı operasyonu!
Surp Giragos ibadete açılıyor!
Surp Giragos ibadete açılıyor!
Dünyanın ’Demir Leydi’si...
Dünyanın 'Demir Leydi'si...
Palmiye ağaçları neden söküldü?
Palmiye ağaçları neden söküldü?
Anketler ne kadar güvenilir?
Anketler ne kadar güvenilir?
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Ekrem İmamoğlu’ndan zoraki özür!
Ekrem İmamoğlu'ndan zoraki özür!
İşte adım adım TÜGVA saldırısı
İşte adım adım TÜGVA saldırısı
Türkiye’nin huzuruna kim saldırıyor?
Türkiye’nin huzuruna kim saldırıyor?
Dev projede sonra doğru!
Dev projede sonra doğru!
Türklere yapılan katliamlar!
Türklere yapılan katliamlar!
Algı operasyonu uzmanı Ümit Özdağ!
Algı operasyonu uzmanı Ümit Özdağ!
Daha Fazla Video Göster