Sabah yazarı Müderrisoğlu: Yüksek enflasyona bel bağladılar, gündemi zehirliyorlar

Türkiye'de şimdi yeni bir oyun sergileniyor. Bir yandan kur ataklarıyla finansal dengeler sarsılmaya çalışılıyor. Yeni ekonomi programı başarısız olacakmış imajı yaratılmaya çalışılıyor. Tüm bunların üstüne sığınmacılar üzerinden algı operasyonları yapılıyor. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu sosyo-ekonomik şartlar ve provokatörler üzerinden yapılan hesapları deşifre etti ve kurgulanmış sürecin aşamalarını anlattı.

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