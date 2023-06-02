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Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi! A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı...

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Giriş: 02.06.2023 01:05
Turkuvaz Medya'nın ve Türk gazeteciliğinin acı kaybı... Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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