Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi! A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı...

Turkuvaz Medya'nın ve Türk gazeteciliğinin acı kaybı... Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.