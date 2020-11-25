Bu hafta CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri hedef tahtasına koyan skandal bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu, siyasi görüşünü beğenmediği öğretmenleri öğretmen olarak görmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajları öğretmenler tarafından çok büyük tepki ile karşılandı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Övür, “Kendisi için büyük talihsizlik, CHP'deki umutsuzluğun en büyük örneği” dedi.

Bu hafta CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef tahtasına koyan skandal bir açıklamaya imza attı.

Kılıçdaroğlu, siyasi görüşünü beğenmediği öğretmenleri öğretmen olarak görmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajları öğretmenler tarafından çok büyük tepki ile karşılandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.