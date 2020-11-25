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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den öğretmenlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bunun altından kalkamaz!

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Giriş: 25.11.2020 23:03
Güncelleme:25.11.2020 23:28
Bu hafta CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri hedef tahtasına koyan skandal bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu, siyasi görüşünü beğenmediği öğretmenleri öğretmen olarak görmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajları öğretmenler tarafından çok büyük tepki ile karşılandı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Övür, “Kendisi için büyük talihsizlik, CHP'deki umutsuzluğun en büyük örneği” dedi.

Bu hafta CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef tahtasına koyan skandal bir açıklamaya imza attı.

Kılıçdaroğlu, siyasi görüşünü beğenmediği öğretmenleri öğretmen olarak görmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajları öğretmenler tarafından çok büyük tepki ile karşılandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün yorumları şöyle;

Kılıçdaroğlu maksadının ötesine geçti aşmak ne kelime! Yani bir siyasetçi için çok naif bir kelime kullanacağım "talihsizlik" diyeceğim. Kendisi açısından ama toplum açısından inanılmaz bir şey kelime bulamıyorum. Bunu en güzel Başkan Erdoğan tanımladı. Yani "En sefil faşizm" yani bu kadar ötekileştirici, dışlayıcı bir dil olamaz. Niye CHP'nin muhalefette iktidara alternatif ve umut olamadığın en güzel örneklerinden birisidir. Yani geçmişte de toplumdaki her kesime inanılmaz hakaretler ediyor ötekileştiren bir dil kullanıyor. CHP'nin kurucusu Atatürk'ün çok önemle üzerinde durduğu bir meslek grubu. Siz onların en önemli gününde onları dışlayan bir söz söylüyorsunuz ve CHP gibi bir partinin başkanısın… Tabii ki oyunuzu artıramayacaksınız, iktidarın yarısı gibi bir oy almaya mahkûm olacaksınız. Yani zaten CHP ve onu besleyen aydın aklına baktığınız zaman işte "karnını kaşıyan adam, bidon kafa" diyen bir siyasette böyle oluyor. Akıl tutulması yaşayan bir aktörle karşı karşıyayız. Şimdi öğretmenleri aşağılayan bir yapıya girdi ve tosladı. Öğretmenlerden büyük bir dalga gelişmeye başlayacaktır ki gelişmeye başladı. Özür dilemeden bu sorunu atlatamayacak diye düşünüyorum. Ama şimdi öyle geniş bir kesime saldırdı ki onun altından kalkma ihtimali zor gibi görünüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan öğretmenlerle ilgili garip sözler CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ GARİP SÖZLER

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