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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber'de ABD Başkanı Biden ve muhalefeti eleştirdi
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınından ABD Başkanı Biden'ın soykırım skandalı ve muhalefetin desteğini eleştirdi. A Haber'de ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu dile getirdi.