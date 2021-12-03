Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör: Berat Albayrak’a yaptıklarını Erdoğan’da deniyorlar!

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, son dönemde döviz kurları üzerinden Türkiye'nin hedef alınmasını köşesine taşıdı. "Son günlerde yaşananlar bana birkaç yıl önceyi hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Güngör, "Ne diyorlardı? 'Albayrak sussun, kur düşer.' Şimdi farkındaysanız, aynı koro yine sahnede..." değerlendirmesinde bulundu.