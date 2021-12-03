03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör: Berat Albayrak’a yaptıklarını Erdoğan’da deniyorlar!

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör: Berat Albayrak’a yaptıklarını Erdoğan’da deniyorlar!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2021 10:52
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, son dönemde döviz kurları üzerinden Türkiye'nin hedef alınmasını köşesine taşıdı. "Son günlerde yaşananlar bana birkaç yıl önceyi hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Güngör, "Ne diyorlardı? 'Albayrak sussun, kur düşer.' Şimdi farkındaysanız, aynı koro yine sahnede..."  değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak’a yaptıklarını Erdoğan’da deniyorlar!
Albayrak’a yaptıklarını Erdoğan’da deniyorlar!
PKK elebaşının koruması nasıl yakalandı?
PKK elebaşının koruması nasıl yakalandı?
Gürcan hangi bilgileri paylaştı?
Gürcan hangi bilgileri paylaştı?
Plastik poşete zam gelecek mi?
Plastik poşete zam gelecek mi?
CHP’liye İBB’ye mahkemeden ret!
CHP'liye İBB’ye mahkemeden ret!
90 işçi daha SMS ile kovuldu
90 işçi daha SMS ile kovuldu
3 ilde başlatıldı! 790 personel katılıyor
3 ilde başlatıldı! 790 personel katılıyor
Erdoğan, sporcuları kabul etti
Erdoğan, sporcuları kabul etti
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Türkiye’den Osman Kavala tepkisi
Türkiye'den "Osman Kavala" tepkisi
Teröristler tek tek teslim oluyorlar! Sayıları 186’ya yükseldi
Teröristler tek tek teslim oluyorlar! Sayıları 186'ya yükseldi
Bakan Koca’dan flaş SMA açıklaması
Bakan Koca'dan flaş SMA açıklaması
Daha Fazla Video Göster