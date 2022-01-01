Saadet Partisi’nin ittifak bozulmasın sessizliği! Özgür Özel’in adını anmadan sözde kınama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan sözlerine, Saadet Partisi'nden gelen cılız tepki Temel Karamollaoğlu’nun önceki açıklamalarını akıllara getirdi. Karamollaoğlu, daha önce de İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Necmettin Erbakan ile ilgili açıklamalarına günlerce sessiz kalmış bu da ''Karamollaoğlu ittifak bozulmasın diye dini değerlere saldırıya göz yumuyor'' yorumlarına yol açmıştı.

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