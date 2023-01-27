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Saadet Partisi’nden 6’lı masaya eleştiri: Halka güven vermesi gerekir

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Giriş: 27.01.2023 12:45
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 6’lı masayı eleştirdi. Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüş var" dedi.
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