Saadet Partisi’nden 6’lı masaya eleştiri: Halka güven vermesi gerekir

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 6’lı masayı eleştirdi. Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüş var" dedi.

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