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Saadet Partisi'nde kongre çağrısı! Genel Başkan Karamollaoğlu, Asiltürk ile ne zaman görüşecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 13:33
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Milli Görüş vurgusuyla kongre çağrısı yapması partiyi hareketlendirdi. Asiltürk ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmeleri bekleniyor. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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