17 Haziran 2021, Perşembe
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Saadet Partisi'nde kongre çağrısı! Genel Başkan Karamollaoğlu, Asiltürk ile ne zaman görüşecek?
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Milli Görüş vurgusuyla kongre çağrısı yapması partiyi hareketlendirdi. Asiltürk ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmeleri bekleniyor. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.