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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşinin sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.09.2021 11:12
Saadet Partisi, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı (YİK) Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı. İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası Asiltürk'ün Ankara'da hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.
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