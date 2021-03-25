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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Saadet Partisi ve AK Parti hattında yeni temas Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesiyle başlayan AK Parti - Saadet Partisi yakınlaşmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan'ın AK Parti kongresinde yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından tebrik için ilk arayanlardan biri de Oğuzhan Asiltürk'tü. DİĞER