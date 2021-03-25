Saadet Partisi ve AK Parti hattında yeni temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesiyle başlayan AK Parti - Saadet Partisi yakınlaşmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan'ın AK Parti kongresinde yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından tebrik için ilk arayanlardan biri de Oğuzhan Asiltürk'tü.

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