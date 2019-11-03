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03.11.2019

Saadet Partisi 7. Büyük Olağan Kongresi başladı Temel Karamollaoğlu tek aday... |Video

Saadet Partisi 7. Büyük Olağan Kongresi başladı. Mevut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu kongrede tek aday... Karamollaoğlu'nun ikinci kez katıldığı kongreye, partinin kurucu üyelerinden Recai Kutan'da katıldı. Kongreyle ilgili son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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