27 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Saadet Partili Şerafettin Kılıç yanar döner misali! Erbakan'ı kirli oyununa alet etti! Küçükler yine küçüklüğünü bilmedi...
Millet İttifakı’nın küçüklerinden yanarlı dönerli açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili Şerafettin Kılıç, ‘yerel seçimlere’ kendi amblemleriyle gireceklerini açıkladı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın hapse girmesi için imza atan Kemal Kılıçdaroğlu ile vekil seçebilmek için Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde ittifak kuran Kılıç, samimiyeti düşük bir açıklama bulundu. Kılıç, “Erbakan Hocamızın işaret ettiği istikametten sapmayacağız söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.