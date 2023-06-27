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Saadet Partili Şerafettin Kılıç yanar döner misali! Erbakan'ı kirli oyununa alet etti! Küçükler yine küçüklüğünü bilmedi...

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Giriş: 27.06.2023 23:36
Millet İttifakı’nın küçüklerinden yanarlı dönerli açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili Şerafettin Kılıç, ‘yerel seçimlere’ kendi amblemleriyle gireceklerini açıkladı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın hapse girmesi için imza atan Kemal Kılıçdaroğlu ile vekil seçebilmek için Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde ittifak kuran Kılıç, samimiyeti düşük bir açıklama bulundu. Kılıç, “Erbakan Hocamızın işaret ettiği istikametten sapmayacağız söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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