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S-300 tacizi NATO'ya taşınıyor! Çarpıcı sözler: Yunanistan'ın NATO içerisinde hakir görülmesine sebebiyet verecek

A Haber
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Giriş: 31.08.2022 12:36
Yunanistan'ın, Türk jetlerine S-300 hava savunma sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtları, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilecek. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Yalancılığının tamamen ortaya çıkmış olması NATO içerisinde Yunanistan’ın hakir görülmesine sebebiyet verecek. Küçümsenecek." dedi.
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