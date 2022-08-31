31 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
S-300 tacizi NATO'ya taşınıyor! Çarpıcı sözler: Yunanistan'ın NATO içerisinde hakir görülmesine sebebiyet verecek
Yunanistan'ın, Türk jetlerine S-300 hava savunma sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtları, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilecek. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Yalancılığının tamamen ortaya çıkmış olması NATO içerisinde Yunanistan’ın hakir görülmesine sebebiyet verecek. Küçümsenecek." dedi.